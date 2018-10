وكيل وزارة الصحة يؤكد أن احتياجات «الرازي» سيتم توفيرها بشكل عاجل

أكد وكيل الوزارة “محمد هيثم” أن احتياجات مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية من بنود الإمداد الطبي سيتم توفيرها بشكل عاجل؛ كما سيتم مخاطبة المجلس الرئاسي بشأن تفعيل علاوة التمييز للعناصر الطبية والطبية المساعدة “نظير الجهود المتميزة التي يقومون بها” على حد وصفه. كما شدد الوكيل على أهمية التزام المؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية العلاجية للمريض النفسي؛ بمنح المريض النفسي الحقوق المتعلقة بالبيئة العلاجية. وقال الوكيل خلال زيارته لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية ” لن يقتصر دورنا على إيواء المريض النفسي وتوفير الدواء والغذاء له؛ بل سنجعل من البيئة العلاجية للمريض محيطاً تبرز فيه المهارات ويتوفر فيها الترفيه”. وفي السياق ذاته أعلن الوكيل خلال الزيارة عن تنفيذ منتزه وحدائق داخل مبنى مستشفى الرازي خلال المدة القادمة “تكفل أبسط حقوق المرضى في الترفيه” على حد قوله؛ مشيراً إلى شروع بعض شركات الصيانة في تنفيذ بعض الترميمات العاجلة لمبنى المستشفى.

