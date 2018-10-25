وفاة شاعرة سودانية مقيمة في طرابلس

توفيت في العاصمة الليبية طرابلس الشاعرة السودانية نجاة إلياس المقيمة في ليبيا منذ فترة طويلة بعد صراع مع المرض، حيث كانت تقيم وأسرتها المكونة من زوج وولدين وبنت

نجاة شاركت فيا لعديد من الملتقيات والأمسيات الثقافية والشعرية في ليبيا، وقد عاشت فترة من الزمن في بنغازي، وتعمل بأمانة الثقافة والإعلام بالجالية السودانية في المنطقة الشرقية الليبية

إضافة إلى أن لديها شعر مسموع مسجل في كل من اذاعة أم درمان والتلفزيون السوداني الرسمي وعدد من الإذاعات الليبية

مثلت نجاة إلياس من مواليد 1955 المرأة العاملة بالخارج في الملتقى الأول للمرأة المهاجرة في السودان، ولها العديد من الكتب بينها تحت الطبع “الحب في عيون سودانية”

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