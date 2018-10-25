نجل اللواء يونس : نرحب باعلان القيادة العامة إمتلاكها أدلة حول إغتيال والدي للتحقيق فيها وإعلان النتائج

ليبيا – تقدمت عائلة اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي بالشكر للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وللقيادة العامة على اهتمامهما بقضية إغتيال والدهم ورفيقيه العقيد محمد خميس العبيدي والمقدم ناصر الشريف المذكور وكذلك بمسار التحقيقات لتنفيذ العدالة والقصاص ضد كل المتورطين في هذه الجريمة .

وفى تصريح لـ المرصد قال حسام عبدالفتاح يونس ( إبن ) بأن عائلته تتطلع لكشف كل الحقائق للشعب الليبي التي أعلن المتحدث الرسمي عميد أحمد المسماري مساء أمس الأربعاء بما فى ذلك تحصل القيادة العامة على أدلة بشأن المتورطين فى القضية على أن يتم نشر كل ما يتعلق بالقضية للرأي العام بعد اتمام التحقيقات.

وأضاف : ” إن الجهود الكبيرة التي تعمل عليها القيادة العامة رغم كل التحديات والمصاعب والحروب ضدها هي محل تقدير واعتزاز فهي لم تترك ملف القضية واعتبرته من أولوياتها كما جاء في بياناتها وتصريح الناطق باسمها اليوم ” .

وختم حسام يونس قائلاً : ” نشيد بجهود الجيش والقيادة العامة المبذولة ونشد على أيديهم لنصرة الحق والوصول بالوطن الى دولة العدالة والقانون والمؤسسات ونحن أبناء اللواء الشهيد بأذن الله في خندق واحد معكم ومع كل الشرفاء والوطنيين ” .