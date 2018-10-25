صنع الله يتابع عمليات الانتاج بحقول شركة الخليج العربي للنفط

أشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالدور الذي تقوم به شركة الخليج العربي للنفط، مبيناً بأنها أحد الشركات التي تعوّل عليها المؤسسة في المحافظة على عمليات الانتاج واستقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش مؤتمر ومعرض بنغازي للنفط والغاز،عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط أمس الأربعاء بحضور من الطرفين.

وناقش الحضور سير عمليات الانتاج والدعم اللوجستي بجميع حقول الشركة ونشاطاتها والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب الحلول المناسبة لها، وخطة عمل الشركة والاحتياجات العمالية وكيفية تحسين أوضاع المستخدمين.

كما تم تطرق المجتمعون، إلى فعاليات مؤتمر ومعرض بنغازي للنفط والغاز المقام حاليًا من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري.

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