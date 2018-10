تجهيز قسمي النساء والأطفال في مركز مصراتة الطِبي بأحدث الأجهزة

افتتح وكيل وزارة الصحة “محمد هيثم” قسمي النساء والتوليد والأطفال بمركز مصراتة الطبي. وذكر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة “فوزي أونيّس” أن الوزارة قد قامت بتجهيز القسمين بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لافتتاحهما بقدرة استيعابية تساوي 200 سرير. هذا وقد رافق الوكيل خلال زيارته لمركز مصراتة الطبي كل من رئيس لجنة الأزمات والطوارئ ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة المشروعات.

