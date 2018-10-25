إدارةالوطنية للنفط تجتمع بنظيرتها بشركة الخليج العربي لمناقشة أوضاعها

العنوان-بنغازي

عقد مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء اجتماعاً شركة الخليج العربي للنفط وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وقد حضر من مجلس الادارة بالقاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد العماري أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط أما من جانب شركة الخليج العربي فقد حضر هذا الاجتماع محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، وأشرف محمد العبار عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والنقل والخدمات و الحاسب الآلي، وفرج مسعود المشاي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وعبد المطلب صالح آدم عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع والإتصالات وموقع قنفودة.

وقد تم عقد اجتماع بمقر الشركة خلال هذه الزيارة، تم خلاله مناقشة أوضاع الشركة وأعمالها، والصعوبات المشاكل التي تعيق تنفيذ مستهدفاتها وأعمالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية