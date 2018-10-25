كتيبة ثوار طرابلس تكلف ناطقاً رسمياً باسمها ولا تعترف بأي تصريح غير صادر عنه

ليبيا – أصدر آمر كتيبة “ثوار طرابلس” هيثم التاجوري قراراً أمس الأربعاء بتكليف عبد الرحمن فرج المزوغي ناطقاً رسمياً باسم الكتيبة وإلغاء أي تكليف سابق لغير المذكور .

القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه نص على منح الحق للمزوغي في الإدلاء بالتصريحات الإعلامية وإصدار البيانات الرسمية والإحاطة في الإجراءات والعمليات العسكرية الخاصة بالكتيبة ولا يعتد بأي تصريح يخص الكتيبة غير صادر عنه.

وطالب آمر كتيبة “ثوار طرابلس” في نص القرار وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة مراعاة للمصداقية ونقل الخبر اليقين.

يشار إلى أن هذه الخطوة من الكتيبة تأتي بعد إنتشار عدة تصريحات متناقضة من أفراد الكتيبة لصحف وقناوات فضائية تزامنت مع الاشتباكات الاخيرة جنوب طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية