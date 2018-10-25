 الجيش يُمهل المرتزقة يومين لمغادرة البلاد وتسليم أسلحتهم

أمهلت القوات المسلحة العصابات التشادية الموجودة في جنوب البلاد و المتمركزة في مقرّ الشركة الصينية ببلدية أم الأرانب يومين لمغادرة البلاد ، بشرط أن تخرج تاركة أسلحتها وراءها و ذلك بعد محاصرتها في مقرّ الشركة .
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جريدة الايام الليبية
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