 الجيش يُمهل المرتزقة يومين لمغادرة البلاد وتسليم أسلحتهم

أمهلت القوات المسلحة العصابات التشادية الموجودة في جنوب البلاد و المتمركزة في مقرّ الشركة الصينية ببلدية أم الأرانب يومين لمغادرة البلاد ، بشرط أن تخرج تاركة أسلحتها وراءها و ذلك بعد محاصرتها في مقرّ الشركة .

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