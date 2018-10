ما المغزى من زيارة سلامة لتاورغاء في اليوم العالمي للأمم المتحدة؟

زار صباح أمس الأربعاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز والوفد المرافق لهما مدينة تاورغاء وسط ترحيب واستقبال من قبل رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك ونائبه سالم عميش وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء لجنة متابعة تنفيد الاتفاق بالإضافة لرئيس مجلس الحكماء والشوري تاورغاء وعدد من مدراء الإدارات والقطاعات بتاورغاء.

حيت ألتقى سلامة بعدد من الأهالي العائدون إلى أرضهم، وألقى كلمة بمناسبة هذه الزيارة قال فيها بأنه أختار هدا اليوم لزيارة مدينة تاورغاء وهو اليوم العالمي للأمم المتحدة، مؤكداً بأن هده الزيارة تأتي دعماً لعودة أهالي تاورغاء إلى أرضهم وانه يطمح إلى عودة كافة النازحين والمهجرين إلي ديارهم.

هذا وأكد سلامة للحاضرين على أن كافة مكاتب البعثة ستقف مع أهل تاورغاء لمساعدتهم في إعادة الإعمار وسيتم دعم المدينة بكافة الإحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها المواطنين المتوفرة لدا البعثة وحلحلة كافة العراقيل أمام المجلس المحلي.

