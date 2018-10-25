بوتين: الوضع في ليبيا لا يزال متأزماً ومن المهم عدم زيادة تفاقمه

ليبيا – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تم التحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي تنظمه إيطاليا، معتبراً أن الوضع في ليبيا لا يزال متأزماً ومن المهم عدم زيادة تفاقمه بحسب قوله.

بوتين أعرب في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع كونتي وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية عن تمنياته بنجاح مؤتمر باليرمو، مشيراً لعدم تأكيد حضوره شخصياً للمؤتمر من عدمه لكن سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عالٍ إلى حد ما.

وذكر بوتين أن روسيا تدعم جهود إيطاليا لحل الأزمة في ليبيا، مؤكداً أن روما وموسكو تشتركان في النهج نفسه معنى أن كل المشاكل يجب أن تحل من قبل الشعب الليبي نفسه ويمكنهم فقط أن يكونوا مؤيدين وضامنين بحسب تعبيره.

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