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218 تدعم الإنسان وترفع البنيان.. ليست مجرد رقم

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ انطلاقتها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2015، وضعت قناة 218 نصْب عينها العمل الإنساني كمقدمة مهمة في برامجها المنوعة، وتقاريرها الإخبارية، ولعل حملة “على خاطر خوك” الذي أطلقتها القناة في عام 2017، في نسختها الأولى، وفي مايو 2018، في نسختها الثانية، خير دليل على ذلك.

حملة “على خاطر خوك” التي جاءت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، تفاعل معها الشارع الليبي بقوة، في كافة المدن والمناطق الليبية فكانت حصيلة هذا العام بالأرقام:

34 فرعا من فروع الهلال الأحمر فتحت أبوابها لتلقي المساعدات إيذانا ببدء الحملة.

إجمالي القطع التي وصلت لفروع الهلال الأحمر 22 ألفا و850 قطعة ملابس.

31 ألفا و716 مواد غذائية مختلفة.

1120 قطعة أثاث منزلي وأواني طهي، ومواد كهربائية وألعاب أطفال.

أرقام كبيرة تدل على عمل كبير تقدمه القناة خدمة للمواطن لم ولن يتوقف في قناة شعارها ليست مجرد رقم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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