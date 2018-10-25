رابطة جرحى ومفقودي تاورغاء: حكومة الوفاق لم تنفذ وعودها بشأن إعادة إعمار المدينة

ليبيا – وصف رئيس رابطة جرحى ومفقودي تاورغاء محمد رضوان أمس الأربعاء زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز إلى المدينة بـ”التاريخية“.

رضوان أشار في تصريح لبرنامج “LIVE”والذي يبث على قناة ليبيا 218 إلى أن حكومة الوفاق لم تنفذ وعودها بشأن إعادة إعمار المدينة بالرغم من تعدد الوعود والاتفاقيات بشأن الأموال التي ستصرف للأهالي وللمدينة لجبر الضرر .

ولفت رضوان إلى أن عدداً كبيراً من أهالي تاورغاء لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم نظراً للدمار الذي حل بها حيث أن معظم من عادوا كان بسبب أوضاعهم المادية السيئة وعدم تمكنهم من البقاء في المخيمات وبطرابلس .

وأكد رئيس الرابطة أن عدم عودة العائلات لتاورغاء سببه عدم وجود خطة واضحة لتأمين وإعادة إعمار المدينة ، مشدداً على أهمية أن تفي حكومة الوفاق وباقي وزاراتها بوعودها للمدينة.

رضوان إستغرب بيان وزارة داخلية الوفاق الذي صدر في الـ21 أكتوبر حول عدم إمكانية معالجة الحالات المصابة بمرض اللشمانيا في المدينة داخل البلاد ، مشيراً إلى أن المراكز الصحية الموجودة بإمكانها علاج كافة الحالات مستنكراً في الوقت ذاته صرف مبالغ طائلة لعلاج الحالات خارج ليبيا وهي أموال تحتاجها المدينة.

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