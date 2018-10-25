اخبار ليبيا الان

كونتي: سيتم تمثيل روسيا بمستوى عالٍ في مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن روسيا ستقدم مساهمة في مؤتمر باليرمو عن ليبيا المقرر عقده يومي 12 و 13 من نوفمبر نوفمبر المقبل.

كونتي أوضح في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا عامل أساسي في عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا، قائلاً:”لقد تلقيت دعماً كاملاً من الرئيس بوتين”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول إن موسكو ستضمن تقديم مساهمة هامة في مؤتمر باليرمو.

هذا وكان الرئيس الروسي قد قال في المؤتمر ذاته:”نتمنى النجاح لمؤتمر باليرمو ولا أعرف حتى الآن إن كنت سأتمكن من الحضور شخصيا لكن سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عالٍ إلى حد ما”.

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك