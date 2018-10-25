كونتي: سيتم تمثيل روسيا بمستوى عالٍ في مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن روسيا ستقدم مساهمة في مؤتمر باليرمو عن ليبيا المقرر عقده يومي 12 و 13 من نوفمبر نوفمبر المقبل.

كونتي أوضح في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا عامل أساسي في عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا، قائلاً:”لقد تلقيت دعماً كاملاً من الرئيس بوتين”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول إن موسكو ستضمن تقديم مساهمة هامة في مؤتمر باليرمو.

هذا وكان الرئيس الروسي قد قال في المؤتمر ذاته:”نتمنى النجاح لمؤتمر باليرمو ولا أعرف حتى الآن إن كنت سأتمكن من الحضور شخصيا لكن سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عالٍ إلى حد ما”.

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