كونتي: سيتم تمثيل روسيا بمستوى عالٍ في مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن روسيا ستقدم مساهمة في مؤتمر باليرمو عن ليبيا المقرر عقده يومي 12 و 13 من نوفمبر نوفمبر المقبل.
كونتي أوضح في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا عامل أساسي في عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا، قائلاً:”لقد تلقيت دعماً كاملاً من الرئيس بوتين”.
وخلص رئيس الحكومة الى القول إن موسكو ستضمن تقديم مساهمة هامة في مؤتمر باليرمو.
هذا وكان الرئيس الروسي قد قال في المؤتمر ذاته:”نتمنى النجاح لمؤتمر باليرمو ولا أعرف حتى الآن إن كنت سأتمكن من الحضور شخصيا لكن سيتم بالتأكيد تمثيل روسيا وبمستوى عالٍ إلى حد ما”.
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