الهلال الاحمر يستعرض خطته للأعوام الـ4 القادمة للعمل على رفع المعاناة الإنسانية في ليبيا

ليبيا – عقد الهلال الأحمر أمس الأربعاء إجتماع الشراكة الثاني مع شركائة من الحركة الدولية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بالعاصمة تونس.

الاجتماع عرض بحسب الإعلامي للهلال الأحمر الخطة الاستراتيجية للهلال الأحمر لعام 2019-2023 ومشاركة الرؤية والاهداف المحورية مع الشركاء لتوفير الدعم والخبرات لبناء قدرات الجمعية وتطوير العمل إداريا وميدانيا .

وأضاف المكتب بأن تفاعل الشركاء واضح فى تقديرهم لمجهودات المتطوعين والموظفين للعمل على انشاء الخطه والرؤية الاستراتيجية ، من أجل السعى للاستجابة للطوارئ والعمل على رفع المعاناه الانسانية فى ليبيا .

هذا وحضر الإجتماع الجمعيات الوطنية من الصليب الأحمر “الألماني ،الكندي ،البريطاني،الدنماركي،السويسري،النرويجي،السويدي،الايطالي” وجمعيات الهلال الأحمر المصرى والتونسي والجزائري والقطري والمغربي بالإضافة إلى المنظمه العربية للهلال والصليب الأحمر .

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