وزير الداخلية المفوض يجتمع مع لجنة التواصل

شدد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ولجنة التواصل، بإعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية.

جاء ذلك خلال إستقبال وزير الداخلية المفوض لرئيس وأعضاء اللجنة اليوم الخميس، حيث أكد بأن وزارة الداخلية تعول على لجنة التواصل بإعتبارها سنداً ورافداً مهماً للوزارة خاصة في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، من خلال تأهيل وتدريب وإعداد كافة منتسبي الوزارة كل حسب تخصصه، لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بحرية وسلامة الوطن والمواطن

هذا وشمل اللقاء، استعراض ما أنجزته لجنة التواصل حول سير العمل خلال الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا