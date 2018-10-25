باشاغا: الداخلية ستؤمن موظفي الشركات الأجنبية ومقراتها بليبيا

قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، الخميس، خلال لقائه السفير الكوري لدى ليبيا “تشو سونغ سو”، إنهم بصدد إعداد خطط أمنية لحماية مواطني الشركات العاملة ومقراتها في ليبيا، خاصة الشركات الكورية.

ودعا باشاغا الشركات الكورية إلى العودة للعمل داخل ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة في كافة المجالات، بعد اعتماد الترتيبات الأمنية من أجل حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة.

وشدد باشاغا على أن من أولويات الوزارة تحرير المواطن الكوري المخطوف منذ يوليو الماضي في محطة تنقية المياه بجبل الحساونة.

وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا دعا، الخميس، السفير التركي لدى ليبيا إلى تفعيل الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بين البلدين، خاصة في المجال الأمني.

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