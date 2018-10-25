“بي بي” البريطانية تعلن البدء بالتنقيب عن النفط بالاشتراك مع “إيني” الايطالية مطلع الـ2019 في ليبيا

ليبيا – توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بي.بي روبرت دادلي اليوم الأربعاء بدء التنقيب في ليبيا مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني خلال الربع الأول من العام القادم.

دادلي قال في تصريح خاص لوكالة “رويترز” إن الاتفاق مع إيني لا يعني الإنسحاب من ليبيا بل لاتزال الشركة ملتزمة، مضيفاً بأن المجموعة خططت للتوسع في ليبيا ومصر.

وتبدأ الشركتين التنقيب مطلع العام المقبل وسط توقعات بشان إرتفاع إنتاج النفط الليبي خلال سنة 2019 إلى أكثر من مليون و600 ألف برميل يومياً في حال لم تتعرض المنشآت النفطية لاي اعتصامات أو إعتداءات.

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