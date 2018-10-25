الداخلية بصدد إعداد خطط لحماية الشركات الأجنبية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن الوزارة تعتزم إعداد خطط أمنية لحماية كافة مقرات الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وخاصة الكورية منها.

ودعا باشاغا خلال لقاء جمعه بسفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا “تشو سونغ سو” بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، إلى عودة الشركات الكورية لليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة.

وبشأن ملف المهندس الكوري المختطف في ليبيا من قبل مجموعة مسلحة، أكد باشاغا أن وزارة الداخلية تعتبر هذا الملف من أولوياتها، مبينا أنها تتابعه باهتمام خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى الترتيبات الأمنية التي وافق عليها المجلس الرئاسي مؤخرا بهدف حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة وإستتباب الأمن داخل ربوع الوطن.

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