شوبار: تعويضات المتضررين من اشتباكات طرابلس ستخصم من صندوق جبر الضرر

أعلنت الناطقة باسم لجنة الطواري هند شوبار، الأربعاء، أن قيمة تعويضات المتضررين من الحرب الأخيرة في جنوب طرابلس ستخصم من صندوق جبر الضرر الذي خصص له 450 مليون دينار.

وأضافت شوبار أن اللجنة المختصة بحصر الأضرار باشرت عملها في المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن اللجنة كوّنت لجان عمل من داخل البلديات مع الاستعانة باللجان السابقة المشكلة من عمداء البلديات، والتنسيق مع مخاتير المحلات؛ لحصر الأضرار في المناطق الواقعة خارج الاشتباكات.

يشار إلى أن لجنة حصر الأضرار شكلها المجلس الرئاسي برئاسة مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، مع مديري مكاتب المشروعات في مناطق أبوسليم، وقصر بن غشير، وعين زارة.

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