باشاغا يشدد على ضرورة تفعيل الإتفاقيات الأمنية بين ليبيا وتركيا

ليبيا – شدد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اليوم الخميس على ضرورة تفعيل كافة الإتفاقيات والمذكرات التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا وخاصةً الأمنية منها.

الوزير أوضح خلال إستقباله اللسفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان بأن وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى بالتدريب وتطوير كفاءات كافة منتسبي الوزارة بإعتبارها نواة الوطن وحصنه الحصين.

ومن جانبه،نقل السفير التركي تحيات وتقدير فتحي باشاغا لوزير داخلية تركيا سليمان صولو،متمنياً تحويل كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين إلى واقع ملموس على أرض الواقع

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