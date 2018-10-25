المبعوث الأممي يكشف عن المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة لليبيا خلال 2018

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أن الأمم المتحدة ساهمت خلال عام 2018، في تقديم المساعدات الغذائية لما يقرب من 90 ألف شخص، وتوفير المساعدات المتصلة بالمأوى لما يزيد على 65 ألف شخص.

وأشار سلامة في بيان له أمس الأربعاء بمناسبة يوم الأمم المتحدة، إلى أن الأخير أعاد تأهيل 42 مرفقاً من المرافق العامة بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومضخات تزويد المياه، بالإضافة إلى تدمير 200 طن من المتفجرات من مخلفات الحرب في مصراتة وتأمين العودة الطوعية والآمنة لنحو 13000 مهاجر إلى بلدانهم.

وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة الأممية شاركت مشاركة حاسمة في معالجة الأزمات التي شهدتها البلاد إبان هذا العام الذي يموج بالاضطرابات، على حد تعبيره.

ووفقا لبيان سلامة، فقد صعدت البعثة جهودها لحلحة الأزمة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في شهر يوليو الماضي، والحفاظ على مصدر الرزق الرئيسي لليبيين، وفي سبتمبر المنصرم، صاغت البعثة اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين أطراف متحاربة كان الاقتتال فيما بينها يهدد بتمزيق العاصمة، وفي أكتوبر الجاري انطلقت الإصلاحات الاقتصادية التي سيسهم تنفيذها في مساعدة الليبيين على التصدي للاقتصاد القائم على السلب وتقويض سطوة الميليشيات.

وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، أن الأمم المتحدة تمثل السلام والعدالة والكرامة الإنسانية والتسامح والتضامن، مضيفا: “وبقدر إيماني بقيم الأمم المتحدة يأتي إيماني بقدرة الليبيين على التوحد لرسم طريقهم نحو حكومة واحدة وبرلمان واحد وجيش واحد بهدف تحقيق السلام والأمن والرخاء”، حسب قوله.

وقال غسان سلامة: إن “يوم الأمم المتحدة هذا العام يوم مميز حيث نحتفل به في ليبيا ومع الشعب الليبي، وقد قضيت أنا وزملائي هذا العام في طرابلس حيث تواصلنا في حوارات مع أهالي المدن في شتى أنحاء البلاد ننصت باهتمام إلى جميع الليبيين في مناطق سكناهم حيثما يتسنى لنا”.

وأضاف سلامة، أن سيادة ليبيا تأتي في الاعتبار الأول وبالنسبة للأمم المتحدة، مطالبا بأن تكون عملية المصالحة وبناء الدولة عملية يضطلع بها الليبيين ويمسكون بمقاليدها، مشيرا إلى أنه هذا هو المبدأ الأساس في اللقاءات التحضيرية الـ75 التي عُقدت في جميع أنحاء ليبيا وخارجها.

ونوه سلامة، إلى أن أكثر من سبعة آلاف ليبي تم التشاور معهم بشأن مستقبل بلادهم أعربوا عن رغبتهم في التغيير السلمي وإنهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة في بلادهم، وفق ما ذكر البيان.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل في يوم 24 أكتوبر من كل عام بالذكرى السنوية الـ73 للمصادقة على ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتمحور حول الإنسان ومنه تنبثق القيم الإنسانية التي تكمن وراء العمل اليومي المتواصل للأمم المتحدة في شتى بقاع العالم.

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