آمر كتيبة ثوار طرابلس: كل من سيعرقل العمل الأمني بطرابلس لن يكون له مكان

حذر آمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري، كل من سيعرقل العمل الأمني القائم على الضبط والربط ومن يعترض سبيل الإصلاحات أو يقوم بزعزعة الأمن والعبث بالاستقرار في العاصمة لن يكون له مكان في أي مجال.

وأكد التاجوري، أن كل الخطوات كانت بتنسيق وإشراف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووفقا للترتيبات الأمنية التي أقرتها لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بالقرار رقم (1303) الصادر عن الرئاسي.

وقال التاجوري في تصريحاته لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء، إن كل الخطوات والإجراءات تصب في الصالح العام وتؤسس للعمل الأمني الذي يقوم على الضبط والربط والتقيد بالقانون ولوائح الشرطة.

وأشار التاجوري، إلى أن العملية الأمنية الأخيرة تأتي في سياق تنفيذ هذه الترتيبات الأمنية وإزالة كل الموانع التي تحول دون تنفيذها ورفع القوة القاهرة عن المقرات التي تشغلها بعض المجموعات التي تعرقل تنفيذ الترتيبات أو تساوم وتبتز من أجل تنفيذها.

وأوضح التاجوري، أن المقرات التي تمت السيطرة عليها وإخلائها من الخارجين عن القانون والعابثين بالأمن هي الأمن المركزي بمنطقة زاوية الدهماني، ومقر النجدة بمعسكر العقائدي بشارع المدار، وفندق المهاري، وفندق الودان، ومقرات وزارات الخارجية والتخطيط والمواصلات، ومقر البريد المركزي بشارع الزاوية وغيرها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء الماضي، الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303 لسنة 2018.

وتستهدف الترتيبات الأمنية ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك، وتحدد آليات التنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا.

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