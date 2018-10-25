“بوجنات” يُسلم مهام عميد كلية الآداب والعلوم بتوكرة للعميد الجديد

توكرة-العنوان

جرت اليوم الخميس بكلية الآداب والعلوم فرع توكرة بجامعة بنغازي مراسم التسليم والاستلام بين العميد السابق الأستاذ سالم بوجنات وعميد الكلية الجديد الدكتور أحمد إمراجع نجم.

وكان بوجنات، وهو عضو سابق بالمؤتمر الوطني العام والرئيس الحالي لكتلة الـ(94) قد قدم طلب إعفاء من مهامه نظراً لارتباطه بأعمال أكاديمية أخرى تستحق الإنجاز.

وبموجب الطلب أصدر وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، قرارًا بتكليف الدكتور نجم بتولي مهام عميد كلية الآداب والعلوم توكرة.

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