بوتن: الشعب الليبي وحده المخول بحل مشاكل ليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشاكل التي تعاني منها ليبيا يجب حلها من قبل الشعب الليبي نفسه، ولا ينبغي لأطراف خارجية إلا تأدية دور جهات ضامنة للتسوية.

وأعلن بوتن، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، أن التمثيل الروسي الحاضر لمؤتمر باليرمو سيكون عالياً.

من جانبه، قال كونتي أنه لا يمكن تعزيز مؤسسات الحكم في ليبيا إلا عن طريق المصالحة والحوار الشامل الذي يقوده الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المساعي الأممية.

يشار إلى أن إيطاليا تسعى لعقد مؤتمر حول ليبيا في مدينة باليرمو يومي 12و 13 نوفمبر المقبل بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتسوية الليبية.

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