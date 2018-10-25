الحرس البلدي يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أوجلة

تمكنت عناصر جهاز الحرس البلدي أوجلة من ضبط كمية من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية في عدد من المحلات التجارية بالمدينة.

وبحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس، قال مدير مكتب الحرس البلدي أوجلة، محمود سعد الله، إن هذه الحملة تعد الخامسة على مستوى البلدية لعام 2018.

ولفت سعد الله، إلى ضرورة اهتمام كافة المواطنين وأصحاب المحلات بالأمن الغذائي والحرص والتعاون مع عناصر الحرس البلدي في التخلص من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالطريقة الصحيحة، مشيرا إلى أن المواد المضبوطة جرى إعدامها من قبل لجنة مشكلة من قبل المجلس.

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