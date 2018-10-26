سلامة: قضية النازحين مهمة لدى الأمم المتحدة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن اهتمام الأمم المتحدة بالنازحين في ليبيا وفي تاورغاء بالذات، ليس عابرا بل هو اهتمام دائم مؤكدا أن موضوع النازحين في ليبيا موضوع شائك.

وأوضح سلامة في كلمته أمام أهالي تاورغاء بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة أن المفاوضات بين تاورغاء ومصراتة أظهرت أنه لاتوجد هناك أي مشكلة عصية عن الحل.

من جانبهم طالب أهالي تاورغاء بدعم الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم ، إضافة لوضع خطة لتقديم الخدمات وإعادة الإعمار مؤكدين أن شعورهم بالتهميش يدفعهم لعرض قضيتهم في المؤتمرات الدولية المنعقدة حول ليبيا.

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