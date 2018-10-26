كتيبة ثوار طرابلس: سلمنا 8 مقرات حكومية

أكد الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي أنهم سلموا ثماني مقرات حكومية للجنة الترتيبات الأمنية بطرابلس،

موضحا أن هذه المقرات تشمل مقر أجاويد للإنتاج الفني وفندقي المهاري والودان ومقر الإمداد الطبي، ووزارات المواصلات والاتصالات والخارجية والصحة.

وأضاف المزوغي لليبيا الأحرار اليوم الخميس، أن تسليم باقي المقرات سيجري خلال اليومين القادمين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكتيبة تعهدت بعدم عرقلة أداء الحكومة.

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