عقيلة صالح: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وأضاف صالح خلال لقائه الخميس وفدا من مشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بأجدابيا الكبرى.. أضاف أنه في حالة تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين يجب أن تكون مهمته حل الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن على المجلس الرئاسي المقبل تكليف رئيس حكومة ينهي حالة الانقسام المؤسساتي، مقترحا انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حال تعثر تكوين المجلس الرئاسي.

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