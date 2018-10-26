برلماني ليبي: مجلس الدولة تعاطى بإيجابية مع ملاحظاتنا حول تشكيل مجلس رئاسي جديد

بنغازي — سبوتنيك. وقال أفحيمة في تصريح لوكالة سبوتنيك إن “هناك تقدم كبير جدا في مسار توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات المنضوية تحتها”، مشيرا إلى أن “بعد اجتماع مدينة صبراتة لأعضاء مجلس النواب المنطقة الغربية اليوم الخميس والتعاطي الإيجابي من مجلس الدولة مع ملاحظات مجلس النواب لم يعد بيننا وبين إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد الحكومة ومؤسساتها إلا الشروع فورا في تنفيذ بنود الاتفاق”.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي أن “مشروع توحيد مؤسسات الدولة من شأنه رفع المعاناة عن المواطن وبالتالي دعمه واجب وطني يقع على كاهل الجميع”.