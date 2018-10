وزارة الصحة تفتتح «الصيدلية المركزية» ببني وليد

افتتح وكيل الوزارة “محمد هيثم” خلال زيارته لعدد من المرافق الصحية الواقعة في مدينة بني وليد الصيدلية المركزية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بالمنطقة. و أوضح الوكيل أنه بناءً على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد تسليم شحنة من الأدوية العامة تغطي احتياج 4 أشهر إلى مخازن الإمداد الطبي في مدينة بني وليد وستصرف من خلال الصيدلية المركزية. وأجرى الوكيل خلال الزيارة جولة تفقدية لعدد من المرافق الصحية في المدينة شملت مستشفى بني وليد العام ومخازن الإمداد الطبي والصيدلية المركزية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بالمنطقة. كما قام الوكيل بتسليم إدارة مستشفى بني وليد شحنة من المستلزمات الطبية؛ وجهاز “ألتراساوند” وجهاز تعقيم؛ وجهاز تخدير؛ وجهاز كومبيوتر؛ ومغسلة طبية؛ وثلاجة لحفظ الموتى؛ ومغسلة طبية؛ وتجهيزات خاصة بقسم المشرحة. وعقد الوكيل على هامش الزيارة اجتماعاً ضم مدير مستشفى بني وليد العام ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمنطقة ومدراء الإدارات والمكاتب التابعة للمستشفى وإدارة الخدمات؛ تم خلاله مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الصحية. أيضاً أعلن الوكيل خلال الزيارة أن إدارة المشروعات بالوزارة ستشرع خلال الأسبوع القادم بإجراء عمليات صيانة كاملة لمبنى إدارة الخدمات الصحية بني وليد الرئيسي وتجهيزه بالأثاث المكتبي. كما ذكر أن الوزارة ستقوم بمخاطبة المجلس الرئاسي من أجل استكمال مشروع إنشاء مستشفى النساء والولادة في مدينة بني وليد الذي توقف منذ عام 2012 بعد أن وصلت نسبة إنجازه 20%.

