بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، “فايز السراج”، معالجة سعر الصرف لطلبات الاعتمادات المقدمة من قبل جهاز الإمداد الطبي، والمحالة لمصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار المجلس الرئاسي الخاص بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، ضم كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ووزير المالية “فرج بومطاري”، ووزير الاقتصاد والصناعة “علي العيساوي”، ووكيل وزارة الصحة “محمد هيثم”، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بمصرف ليبيا المركزي. وتناول الاجتماع، وضع آلية مناسبة لتغطية الرسم الجمركي على شحنات الإمداد الطبي المزمع توريدها عن طريق القطاع الخاص، على أن تتاح هذه البضائع للشراء من قبل الجهاز. كما تقرر إحالة هذا الموضوع إلى لجنة مختصة لمزيد من الدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة.

The post «السرّاج» يبحث أوضاع جهاز الإمداد الطبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا