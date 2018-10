عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا صباح اليوم شمل الوكيل العام للوزارة ووكيل الوزارة لشؤون العمل والتدريب ووكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية ومدير مكتب الوزير.

تناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالعاملين بالوزارة ومتابعة التعليمات والإجراءات المختلفة الصادرة عن الوزارة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب العمل بالبلديات.

