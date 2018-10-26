افحيمه: مجلس الدولة تعاطى بإيجابية مع ملاحظاتنا حول تشكيل مجلس رئاسي جديد

أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمه، في مدينة طبرق أمس الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول، إن هناك تقدم كبير في مسار توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات في البلاد.

وقال أفحيمة في تصريح صحفي إن “هناك تقدم كبير جدا في مسار توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات المنضوية تحتها”، مشيرا إلى أن “بعد اجتماع مدينة صبراتة لأعضاء مجلس النواب المنطقة الغربية يوم الخميس والتعاطي الإيجابي من مجلس الدولة مع ملاحظات مجلس النواب لم يعد بيننا وبين إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد الحكومة ومؤسساتها إلا الشروع فورا في تنفيذ بنود الاتفاق”.

وأشار عضو مجلس النواب أن “مشروع توحيد مؤسسات الدولة من شأنه رفع المعاناة عن المواطن وبالتالي دعمه واجب وطني يقع على كاهل الجميع”.

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