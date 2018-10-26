إيطاليا: كونتي يستقبل السراج وسلامة اليوم

أفادت مصادر في رئاسة الوزراء في روما بأن رئيس الحكومة الايطالية، جوزيبي كونتي سيستقبل عصر اليوم الجمعة بمقر الحكومة (قصر كيجي)، المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وسيأتي اللقاء بعد ساعات قلائل من لقاء آخر يجمع رئيس الحكومة الايطالية برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.

ومن المتوقع أيضا أن يزور المشير خليفة حفتر العاصمة الايطالية روما في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

وكان كونتي قد أشار، في خطابه أمام المؤتمر الوزاري إيطاليا-إفريقيا بمقر الخارجية الايطالية، إلى أن مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، الذي تنظمه حكومته في 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر، “يضع هدفاً أساسيا يتمثل في إعادة التأكيد على الدعم القوي والمتضام من طرف المجتمع الدولي للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة” هناك.

وقال إن مؤتمر باليرمو “هو مؤتمر من أجل ليبيا، وأيضا مع ليبيا، لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن التوصل لحل مستدام، دون الإلتزام الكامل بالمسؤولية من طرف الشعب والمؤسسات الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية