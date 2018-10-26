حفتر يستبق مشاركته بمؤتمر باليرمو بزيارة لروما الأسبوع المقبل

كشف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي أن المشير خليفة حفتر، أبدى أكثر من مرة الرغبة في المشاركة بمؤتمر باليرمو الدولي الخاص بالأزمة الليبية، الذي سينعقد في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال موافيرو، في تصريح للصحفيين أمس الخميس على هامش أعمال المؤتمر الوزاري إيطاليا-أفريقيا بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا) في العاصمة روما، “نحن نتحدث مع الجنرال حفتر، لقد أعطانا عدة تأكيدات عن رغبته في حضور المؤتمر”.

ومن المتوقع أن يزور حفتر روما في الأسبوع القادم للاجتماع بالمسؤولين الإيطاليين، قبل مشاركته في المؤتمر الدولي بعاصمة إقليم صقلية.

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