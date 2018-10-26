ميلانيزي يكشف عن طموح روما من مؤتمر باليرمو

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن “طموحنا من ناحية مؤتمر باليرمو حول ليبيا هو حضور الممثلين الليبيين الذين يتحدثون، يبنون ويتفقون على مستقبل بلادهم”.

وفي تصريحات على هامش الدورة الثانية لمؤتمر إيطاليا ـ أفريقيا الملتئم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، رأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “حضور جهات فاعلة أخرى هامة في العالم، مثل روسيا، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية المهتمة والدول العربية والأفريقية المجاورة، أمر مهم بالتأكيد”، لكن “العنصر الحقيقي يتمثل بالأطراف الليبية”، التي “تم تأكيد حضور جزء كبير منها”.

وأشار وزير الخارجية الى أنه “مع ذلك، فهذا المؤتمر تم تصوره بمثابة خدمة”، وإذا “كانت هذه الخدمة ستحظى بالتقييم، فستكون أكثر من مفيدة، كونها تندرج في إطار ظرف معقد”، لأن “بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق في شهر أيار/مايو (مؤتمر باريس) قد لا تكون إمكانية احترامها أكيدة”.

ورأى الوزير موافيرو، أنه “من وجهة النظر هذه، نحن نندرج في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، الذي لا يزال مفيداً من ناحية إمكانية تأكيد هذه البنود، أو تحديد مسار متمم، يمكن أن يخدم استقرار ليبيا”.

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