نواب يُناقشون آلية اختيار مجلس رئاسي جديد

بمركب تليل السياحي في مدينة صبراتة اجتمع أعضاء مجلس النواب بحضور النائب الأول فوزي النويري وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الغربية، وذلك لمناقشة آلية اختيار مجلس رئاسي جديد من نائبين ورئيس.

وتأتي مناقشات الأعضاء استكمالا لمشاورات سابقة جمعتهم في مدينة الزاوية، بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وفي نهاية الاجتماع ألقي بيان انتقد فيه النواب عدم تجاوب بعثة الأمم المتحدة بخصوص إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وربما يضع الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع بقية أعضاء مجلس النواب من المناطق الجغرافية الأخرى للشروع فورا في تنفيذ البنود المتفق عليها مع مجلس الدولة، حلا للانقسام السياسي.

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