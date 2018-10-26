بوشناف يوجه الإدارة العامة للإمداد بتشكيل لجنة لتوفير مستلزمات الخفارة وأماكن حجز للموقوفين

وجه وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، مدير الإدارة العامة للإمداد، بتشكيل لجنة لتوفير الأجهزة والمعدات ومستلزمات واجبات الخفارة.

وبحسب بيان صادر عن الوزير، تتضمن التوجيهات أيضاً، تجهيز أماكن حجز للموقوفين إلى حين ترحيلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

الجدير بالذكر، أن هذه التوجيهات، جاءت عقب جولة ليلية مفاجئة أجراها وزير الداخلية ليل الأربعاء الماضي، والتي شملت العديد من مراكز الشرطة والتمركزات الأمنية في مدينة بنغازي، وذلك للاطمئنان على سير العمل واستباب الأمن في هذه المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا