الشروع بتنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس

وجه مدير أمن طرابلس الأجهزة الأمنية بإنشاء الدوريات والبوابات والتمركزات الامنية والبدء في الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس على أرض الواقع.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس مع الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية برئاسة مدير أمن طرابلس وبحضور مدير الإدارة العامة لحماية البعثات وعدد من رؤساء الفروع والمكاتب والأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.

حيث ناقش المجتمعون، الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس ، حيث تشمل هذه الخطة، تأمين الأحياء والشوارع والأهداف والمرافق الحيوية، إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية بالعاصمة بإشراف مديرية أمن طرابلس.

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