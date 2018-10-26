المجلس البلدي غات يعلن البلدية منطقة “منكوبة”

دعا المجلس البلدي غات هيئة السلامة الوطنية لإعلان حالة الطوارئ ومساعدة فرق الهلال الأحمر الليبي في إنقاذ العالقين بكافة قرى ومناطق البلدية.

وأعلن المجلس على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بلدية غات منطقة منكوبة، بعد سقوط عدد من منازل المواطنين ومحاصرة بعض القرى وقطع طرقات رئيسية، نتيجة جريان السيول وهطول كميات كبيرة من الأمطار الليلة الماضية.

كما أكد المجلس، تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين، وحصر وتقيم الأضرار بالممتلكات الخاصة العامة ، داعياً كافة الجهات المسؤولة بالدولة، إلى تقديم المساعدة الممكنة لتأمين حياة المواطنين العالقين حتى اللحظة.

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