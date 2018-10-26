وزير تعليم الوفاق يبحث مشاكل قطاع التعليم في درج

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، مع وفد من مشايخ وأعيان منطقة درج، أبرز المشاكل التي تواجه القطاع بالمنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم، أن اللقاء الذي جرى أمس الخميس، شمل مناقشة الآليات والعراقيل والمختنقات التي تواجه سير العمل، إلى جانب تعثر الدراسة بكلية التربية وتوفير المناخ المناسب والرقي بجودة التعليم بالكلية .

هذا وطالب الحاضرون بضرورة نقل تابعية كلية التربية درج إلى جامعة نالوت لمراعاة المسافة الجغرافية بين المنطقتين ، وأكد الوفد بأن المؤسسات التعليمية تفتقر إلى المستلزمات المدرسية .

من جهته، وجه الوزير خلال اللقاء بتكليف الدكتور عبدالله محمد شكرو عميداً لكلية التربية درج .

واتفق الحاضرون على أن تشكل لجنة تتكون من مدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة ورئيسي جامعتي ( الزنتان ونالوت ) وكذلك وكلاء الشؤون العلمية بالجامعات ( نالوت والزنتان والزاوية وطرابلس ) بحضور عميد كلية التربية ( درج ) للنظر بشكل نهائي لنقل تابعية جامعة درج إما لجامعة نالوت أو الزنتان في مدة لا تتجاوز ( 8 ) نوفمبر من الشهر المقبل .

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