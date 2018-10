الأمين العام للتجمع الليبي: الانتخابات الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في ليبيا

المتوسط:

طالب محمد المسلاتي، الأمين العام للتجمع الليبي الديمقراطي، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، فالانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في ليبيا، مشيرا إلى أن التجمع يسعى بكل قوة من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

وأضاف المسلاتي في تصريحات خاصة لـ «المتوسط»،:«للأسف الأوضاع الحالية تشير إلى صعوبة إجراء انتخابات في الوقت الحالي المقرر في ديسمبر المقبل، ولكن علينا أن نمهد الأجواء عن طريق الجلوس مع جميع الأطراف وإنهاء حالة الانقسام الحالية. ونحن في التجمع الليبي نرى أن الانتخابات من الممكن أن تجرى خلال فترة زمنية تتراوح بين 6: 8 شهور، حتى تجرى انتخابات شاملة تعبر عن كافة الفصائل والأطراف السياسية».

وعن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، قال الأمين العام للتجمع الليبي، إنه في حالة استقرار الأوضاع السياسية، وحل الميليشيات المسلحة ووقف الاقتتال فيما بيننا، ستكون الانتخابات نزيهة ومعبرة عن آمال الليبيين ومستقبلهم، وهذه الإجراءات هي الضامن الوحيد لنزاهة العملية الانتخابية».

وكانت الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة حسن طاطاناكي، أطلقت في 6 أكتوبر الجاري، برنامجًا لإنهاء الصراع في ليبيا، تحت عنوان «ليبيا دائما وأولا» من خلال دفع أطراف الحرب والنزاع للجلوس معًا لمناقشة كل قضايا الاختلاف التاريخية والحديثة وصولاً إلى اتفاق سلام يُرسي الاستقرار ويُؤسس للتعايش بين جميع الليبيين بلا إقصاء وتهميش.

