بعد الامطار الغزيرة.. بلدية غات تعلن حالة الطوارئ وتدعو لانقاذ المحاصرين من السيول

ليبيا – أعلن المجلس البلدي غات اليوم الجمعة أن البلدية منطقة منكوبة وذلك لسقوط عدد من منازل المواطنين ومحاصرة بعض القرى وقطع الطرقات الرئيسية نتيجة جريان السيول وهطول كميات كبيرة من الامطار .

المجلس البلدي أكد بحسب مكتبه الإعلامي على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين وحصر وتقيم الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، داعياً هيئة السلامة الوطنية لإعلان حالة الطوارئ ومساعدة فرق الهلال الأحمر لإنقاذ العالقين بكافة قرى ومناطق البلدية.

وناشد المكتب الإعلامي الجهات المسؤولة بالدولة بتقديم المساعدة الممكنة لتأمين حياة المواطنين العالقين.

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