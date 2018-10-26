إصابة 3 أطفال بالقطرون إثر مُشاجرة بالرصاص

أصيب 3 أطفال بمدينة القطرون بعيارات نارية إثر تعرض الحافلة التي كانت تقلهم من الروضة إلى منازلهم إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

وأفاد مراسل 218 بالمدينة أن إطلاق النار كان نتيجة اندلاع مُشاجرة بالأسلحة بين شخصين مجهولين، تزامنت مع مرور الحافلة بالقرب من المكان، ما أدى إلى إصابتها بأكثر من رصاصة.

وقال مصدر طبي لـ218 أن إصابات 2 من الأطفال كانت طفيفة، فيما تعرض الطفل الثالث إلى كسور في قدماه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل الحافلة أظهرت آثار الإصابات التي تعرض لها الأطفال.

ولم تُعلن الجهات الأمنية الرسمية بالمدينة حتى الآن عن تفاصيل الحادثة، وفيما تم الكشف عن هويات الأشخاص المُتورطين فيها.

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