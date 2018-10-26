مديرية أمن طرابلس تعلن البدء في تنفيذ خطة تأمين العاصمة

ليبيا – عقد مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح الدين السموعي أمس الخميس مع مدير البعثات الدبلوماسية إجتماع أمني موسع لوضع الترتيبات الأمنية موضع التنفيذ لتأمين العاصمة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس والأحياء والشوارع والأهداف والمرافق الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية بالعاصمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الترتيبات الأمنية ستشمل طوق العاصمة لحفظ الأمن وضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون والمجاهرة بالأمن إلى جانب الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية الواقعة في نطاقها كما ستشمل كافة المدن الليبية.

وأصدر مدير أمن طرابلس خلال الإجتماع تعليمات للأجهزة الأمنية بإنشاء الدوريات والبوابات والتمركزات الامنية والبدء في الخطة الأمنية على أرض الواقع.

وأكدت وزراة الداخلية على متابعتها لكافة الترتيبات عن طريق المشرفين على الخطة الأمنيةوالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة،داعيةً المواطنين بإحترام القانون وتعليمات رجال الشرطة والتعاون معهم لإنجاح سير العمل على أكمل وجه.

هذا وحضر الإجتماع رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية