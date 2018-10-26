بلدي غات يعلن أن المدينة منكوبة، ويدعو لإنقاذ العالقين

أعلن المجلس البلدي غات الجمعة، أن المدينة منكوبة بعد سقوط عدد من منازل المواطنين ومحاصرة بعض القرى وقطع طرقات رئيسية؛ نتيجة جريان السيول، وهطول كميات كبيرة من الأمطار الليلة الماضية.

وأكد بلدي غات في صفحته الرسمية، أنه شكّل لجنة لمتابعة أوضاع المواطنين وحصر وتقييم الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، داعيا هيئة السلامة الوطنية لإعلان حالة الطوارئ، ومساعدة فرق الهلال الأحمر الليبي؛ لإنقاذ العالقين بكافة قرى ومناطق البلدية.

وطالب بلدي غات كل الجهات المسؤولة بالدولة بتقديم المساعدة الممكنة؛ لتأمين حياة المواطنين العالقين إلى الآن.

يشار إلى أن مدينة غات تقع جنوب غرب ليبيا، على الحدود الجزائرية.

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