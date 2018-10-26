المسماري: المشير حفتر لم يحسم قراراه بعد بشأن المشاركة في مؤتمر باليرمو

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري أمس الخميس إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم يحسم قراره من المشاركة في اجتماع باليرمو الذي تنظمه إيطاليا يوم 12 و13 من نوفمبر القادم.

المسماري أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن الموقف الإيطالي في ليبيا مضاد للموقف الفرنسي تجاه الأزمة، مشيرا إلى رغبة باريس في تنظيم الانتخابات في البلاد شهر ديسمبر القادم وهو ما ترفضه روما.

وشدد المتحدث الرسمي على استعداد القوات المسلحة لتأمين أي عملية انتخابية في البلاد،لافتاً إلى أهمية ممارسة أبناء الشعب في العملية الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات العامة والتشريعية.

واستبعد المسماري أي وجود لترتيبات أمنية جديدة في طرابلس، مشيراً إلى كثرة الاغتيالات السياسية في العاصمة طرابلس في ظل عدم وجود مؤسسة وطنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

المسماري أكد أن المليشيات المسلحة هي المسيطرة على طرابلس بسبب رغبة السراج في الاحتفاظ بالسلطة.

وحول الأوضاع في الجنوب،أوضح المسماري أن الجنوب الغربي لليبيا من أكثر المناطق التي تعاني من المشكلات خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب إهمال مدن الجنوب التي تسببت في تفاقم الأزمة الحالية.

وأشار المسماري إلى رغبة الجماعة المقاتلة “القاعدة” في إحداث الفوضى جنوب غربي ليبيا وذلك للتحرك بشكل سلس في الجزائر وموريتانيا حتى تحولت مدن الجنوب من منطقة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى خط لتهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف العميد المسماري أن العصابات التشادية والمرتزقة توحّدوا تحت قيادة واحدة لقتال القوات المسلحة،مشيرا إلى أن وحدات الجيش تقوم بعمل جبار بمساندة الأهالي من سكان جنوب غربي ليبيا.

وعن حكومة الوفاق والتعيينات التي تعتمدها، أكد المسماري ضرورة وجود جسم شرعي يتم اعتماده عبر مجلس النواب الليبي، لافتا إلى أن قوات الجيش لا تسعى إلى سلطة ولكنها تريد المحافظة على المؤسسة العسكرية للاستمرار في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في البلاد.

وشدد العميد أحمد المسماري على أهمية تمرير الحكومة الليبية عبر مجلس النواب، مشيرا إلى حكم إحدى المحاكم في مدينة بنغازي بأن كل ما يصدر عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غير شرعي لعدم نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب.

وحول اجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة، كشف المسماري عن وجود تقدم في الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة، مشيراً إلى تشكيل لجنة عسكرية عليا للتشاور والتنسيق مع باقي الأطراف الأخرى، مؤكداً وجود مخاوف لدى قيادة الجيش على المؤسسة العسكرية.

المسماري شدد على ضرورة أن يتم اختيار القائد الأعلى لقوات الجيش عقب انتخاب رئيس للبلاد.

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