السبسي ورئيس المفوضية الأوروبية يؤكدان على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا

ليبيا -بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الخميس مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عدداً من الملفات الهامة على رأسها الملف الليبي.

الجانبان أعتبرا بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية أن تحقيق الاستقرار لدول المنطقة يمر حتما عبر إيجاد تسوية سياسية شاملة للملف الليبي واعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظواهر الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن زيارة رئيس المفوضية الاوروبية إلى تونس تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي لودريان وأكد فيها الجانبان على دعمهم لجهود المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل الازمة السياسية الراهنة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية