الدرسي: التعديلات بالسجلات المدنية ستنتهي خلال أسبوع

أكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، مقدم أسامة الدرسي، بأن كافة السجلات المدنية ببنغازي قد اقتربت من انتهاء عمليات إدراج المواليد الجدد.

وبحسب المكتب الإعلامي للمصلحة، أن عمليات التعديل ولم الشمل، والإدارج والتعديل ستنتهي خلال أسبوع من الآن.

هذا وبين الدرسي، بأن كافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها ستشهد تحسناً في تقديم الخدمات للمواطنين، بعد انتهاء اعمال الصيانة بالسجلات المدنية ، كما ستشهد تطوراً في أداء المنظومة من أجل تقديم خدماتها بصورة سريعة للمواطن.

وفي ذات السياق، كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، بأن إدارة الفرع ستتخذ جملة القرارات الجديدة أكثر حزماً من أجل الحفاظ على مستندات المواطنين، مشيراً إلى أن إدارة المصلحة، لن تتهاون مع كل من يعبث بالأمن القومي.

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