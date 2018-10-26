وزير خارجية إيطاليا: طموحنا في مؤتمر باليرمو حضور الأطراف الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن طموحهم في مؤتمر باليرمو حول ليبيا هو حضور الممثلين الليبيين الذين يتحدثون، يبنون ويتفقون على مستقبل بلادهم”، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الخميس.

وفي تصريحات على هامش الدورة الثانية لمؤتمر إيطاليا ـ أفريقيا الملتئم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، قال ميلانيزي إن “حضور جهات فاعلة أخرى هامة في العالم مثل روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية المهتمة والدول العربية والأفريقية المجاورة، أمر مهم بالتأكيد، ولكن العنصر الحقيقي يتمثل بالأطراف الليبية التي تم تأكيد حضور جزء كبير منها”.

وأضاف ميلانيزي، أن “مؤتمر باليرمو تم تصوره بمثابة خدمة، وإذا كانت هذه الخدمة ستحظى بالتقييم، فستكون أكثر من مفيدة، كونها تندرج في إطار ظرف معقد، لأن بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مؤتمر باريس السابق في شهر مايو الماضي قد لا تكون إمكانية احترامها مؤكدة”.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي قائلا: “إنه من وجهة النظر هذه، نحن نندرج في شهر نوفمبر المقبل، الذي لا يزال مفيداً من ناحية إمكانية تأكيد هذه البنود، أو تحديد مسار متمم، يمكن أن يخدم استقرار ليبيا”، بحسب ما نقلت وكالة آكي.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر باليرمو الذي سيعقد في يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، مشاركة واسعة من عدة دول من بينها مصر وتركيا والإمارات وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتونس وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر والصين والأردن ومالطا، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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